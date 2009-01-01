Гоман и Зайцева снова вместе после развода

Певец Алексей Гоман прославился после участия в музыкальном телепроекте "Народный артист". Он стал победителем шоу. В 2009 году певец женился на своей коллеге Марии Зайцевой. Спустя три года у пары родилась дочь Сандра. Однако вскоре после такого радостного события артисты оформили развод.

К счастью, бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения. Артисты не только продолжают вместе воспитывать дочь, но и периодически появляться на публике. Так, Алексей Гоман и Мария Зайцева приняли участие в новом выпуске программы "Конфетка". Певцы исполнили песню о разводе. Причем Зайцева расположилась на рояле, а Гоман ей аккомпанировал.

В Сети многие поклонники пришли в восторг, что Мария и Алексей снова вместе. А некоторые фанаты и вовсе выразили надежду, что артисты дадут друг другу вторую попытку построить счастливую совместную жизнь.

К слову, не так давно Алексей Гоман утверждал, что это уже невозможно. "С Машей поставлена точка. Ни обид, ни сожалений. Только взаимная человеческая любовь и уважение", - говорил популярный исполнитель в интервью.

Более того, Алексей Гоман признавался, что вряд ли женится во второй раз. Певец объяснил, что ему нравится та жизнь, которой он сейчас живет, одиночество его совершенно не пугает, к тому же много времени отнимает работа.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>