Ученые заявили о странном поведении Солнца

Ученые заметили странности на Солнце после новой вспышки.

Сегодня ночью началась и тут же закончилась магнитная буря уровня G2. Она стала самой сильной в феврале, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Вообще Солнце ведет себя странно. Какие-то короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина", - рассказали ученые, сравнив происходящее с "распродажей последних остатков".

Как ожидается, днем 17 февраля начнется солнечное затмение. Первое касание полутени Земли произойдет в 12:58 по московскому времени, пик придется на 15:13. Россияне в этот раз не смогут увидеть природное явление.