Ветер 40 м/с сорвал крыши в Анадыре

В Анадыре из-за пурги сорвало части кровель и фасадов, в городе парализовано движение.

Во вторник в регионе бушует нетипично сильный ветер – его порывы достигают 40 метров в секунду. Снегом заметает дороги и тротуары. Люди используют горнолыжные очки для видимости.

Движение городского транспорта приостановлено. Местные жители передвигаются по основным маршрутам на "Камазах", так как автобусы пройти не могут. Занятия в школах отменены.

"Такая интенсивная пурга накрыла нас сегодня впервые за долгое время <…> Обнаружены повреждения от природного явления. Проблемы есть", - сообщил мэр Сергей Спицын в своем Telegram-канале.