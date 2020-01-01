Польша решила потребовать от России денег за "советское господство"

Польша прорабатывает вопрос подачи иска к России как правопреемнице СССР с требованием репараций за "последствия советского господства".

Как пишет Financial Times, глава польского кабмина Дональд Туск поручил начать расследование, результаты которого должны будут лечь в основу иска.

Директор института военных потерь Бартош Гондек предупредил, что предстоит еще более масштабная работа, чем при расследовании преступлений нацистов. По этой причине сумма потенциального иска пока неясна.

Этому предшествовало заявление президента Польши Кароля Навроцкого о том, что советская армия действительно освободила узников нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим), но свободу им это якобы не принесло. Навроцкий также заявил, что СССР несет ответственность за развязывание Второй мировой войны.

В Кремле в ответ заявили, что нередкие попытки исказить историю связаны с тем, что власть в большинстве европейских стран сейчас принадлежит малообразованным и безответственным политикам с коротким горизонтом мышления.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя лживые тезисы польского руководства, предложила перечитать статью российского лидера Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", которая вышла в 2020 году. Чиновница также напомнила про связи польских политиков с Третьим рейхом и пакт Пилсудского-Гитлера.