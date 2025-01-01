Западные страны должны со всей серьезностью относиться к России, учитывая ее военную мощь. Такое заявление сделал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Как отметил политик, говоря о России, нельзя не признать, что "ее армия очень сильна, что она приобрела опыт, что ее оборонная промышленность работает хорошо". Как президент страны, расположенной по соседству с Россией, он призвал "очень серьезно относиться к ней".

При этом Ринкевич подчеркнул, что Россия в ходе своей специальной военной операции "уж точно не проигрывает", пишет El País.

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил уровень современной российской армии. Глава государства назвал ее "воеванной" и отметил, что таких Вооруженных сил нет больше ни у одного государства в мире. Благодаря специальной военной операции на Украине Россия вернула себе статус полного суверенитета, заявил глава государства.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, подводя итоги 2025 года, подчеркивал, что российские войска захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу. За минувший год российскими Вооруженными силами было освобождено более 300 населенных пунктов, а за все время спецоперации освобождено около 94 тысяч квадратных километров.