Сябитова в костюме Одуванчика специально раздражала жюри на шоу "Маска"

Стартовал новый сезон развлекательного шоу "Маска". Во втором выпуске программы разоблачили Одуванчика. Под маской скрывалась сваха Роза Сябитова.

В новом интервью она рассказала, что выбирала между Сурикатом и Одуванчиком и остановилась на последнем в надежде, что костюм будет легким. Однако Роза ошиблась. Наряд оказался тяжелым и громоздким. В результате работы в проекте Сябитова даже скинула несколько килограммов.

Телесваха сообщила, что в процессе не испытывала особых сложностей, однако старалась выполнить главную задачу - запутать жюри. "Я придумала для себя ассоциации с одуванчиком-сорняком, решила, что он должен быть заводным и смешным. Чтобы скрыть возраст, я стала выражаться словами наших зумеров, а для этого пришлось учить много новых для меня выражений. Такое поведение сильно раздражало жюри, но это было сделано специально, чтобы они меньше думали над тем, кто скрывается в маске, и концентрировались только на том, что я говорю", - рассказала Сябитова.

Кстати, судьи действительно не сразу отгадали, кто же скрывается под маской Одуванчика. Были варианты, что в костюме прячется Ида Галич или Анна Семенович или Анита Цой. Кроме того, члены жюри предполагали, что Одуванчиком может быть Наталия Гулькина или Этери Бериашвили. И только Валерия первой догадалась, что под маской прячется Роза Сябитова, передает Starhit.

