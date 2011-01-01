Суд в Баку жестоко наказал Рубена Варданяна: он проведет в тюрьме 20 лет

Бакинский военный суд во вторник приговорил бывшего госминистра Нагорного Карабаха и бизнесмена Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы.

Обвинение требовало для экс-политика и бизнесмена пожизненный срок.

Рубена Варданяна задержали в сентябре 2023 года при попытке выехать в Армению после военной операции Азербайджана в Карабахе. Все это время он находился в СИЗО.

Судебный процесс по делу начался в Баку в январе 2025 года. Варданяну предъявили более 40 пунктов обвинения, в том числе в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Рубен Варданян родился в 1968 году в Ереване. С начала 90-х годов вел бизнес в России. С 2011 года входил в список богатейших людей страны. В середине 2021 года сообщил о получении гражданства Армении, а через год отказался от российского паспорта и переехал в Нагорный Карабах.

На момент окончания тюремного срока Рубену Варданяну будет 77 лет.