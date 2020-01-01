Павел Прилучный прямо при Зепюр Брутян признался, что не хотел жениться

В 2020 году Павел Прилучный оформил развод с актрисой Агатой Муцениеце. А уже спустя два года актер сыграл роскошную свадьбу с коллегой Зепюр Брутян. У пары подрастает сын Микаэль.

В новом выпуске шоу Павла Воли Павел Прилучный признался, что вообще не хотел жениться во второй раз. Однако когда встретил Зепюр Брутян, его взгляды на женитьбу поменялись. Более того, артист сделал Зепюр Брутян предложение через три дня после свидания.

"У меня это второй брак, и поэтому я вообще никак не хотел жениться второй раз. Мы познакомились с Зипи, когда я еще был в отношениях, поэтому я ничего себе не мог позволить. Мы общались как продюсер и актриса. Но я уже тогда наблюдал, как она общалась с людьми, мужчинами, как она будет себя вести дома представлял… Ну и примерно понимал, какая женщина мне нужна", - объяснил Прилучный.

Зепюр Брутян, которая совершенно невозмутимо отреагировала на пассаж супруга, отметила, что предложение Павла поначалу восприняла как шутку. Однако постепенно их отношения стали развиваться. Сейчас пара считается одной из самых крепких и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе.

