Украинская дипломатия будет более эффективной, если ее поддержат "справедливость и сила" со стороны западных партнеров. Такое заявление сделал во вторник, 17 февраля, предводитель киевского режима Владимир Зеленский незадолго до начала российско-украинских переговоров в Женеве.

Зеленский вновь заявил, что "Россия должна ответить за агрессию", чтобы "мир был реальным и справедливым". Для этого утративший легитимность президент Украины потребовал усилить санкционное давление на Россию.

Наряду с этим Зеленский потребовал, чтобы западные спонсоры обеспечили "постоянную и быструю поддержку украинской армии, нашей ПВО".

Месяцем ранее Зеленский призвал Европу предоставить Украине ракеты для комплексов противовоздушной обороны, которые находятся в резерве. Глава киевского режима объявил западным спонсорам, что знает о наличии на складах необходимых боеприпасов, и назвал приоритетным вариантом их использования передачу ВСУ.

Тем временем американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине следует быть сговорчивой во время очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта с Россией и "лучше поскорее сесть за стол переговоров".