Названа точная дата окончательной блокировки Telegram в России

Стала известна точная дата окончательной блокировки Telegram в России. Это произойдет уже 1 апреля.

Дату блокировку узнал Telegram-канал Baza. По данным собеседников издания в различных ведомствах, Роскомнадзор заблокирует мессенджер по аналогии с Instagram* и Facebook*.

Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

Разговоры о тотальной блокировке Telegram ведутся уже несколько недель, однако российские власти эти слухи регулярно опровергают. В это же время Роскомнадзор поэтапно продолжает ограничивать работу мессенджера.

В минувшее воскресенье председатель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский заявил, что Telegram осталось "сделать несколько шагов, чтобы выстроить с нами отношения и снять претензии". Мессенджер, по словам парламентария, ведет диалог с Роскомнадзором, но должен предпринять меры для снятия претензий. Вслед за этим в Роскомнадзоре заявили, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу.

На этом фоне Telegram активизировал работу по борьбе с деструктивным и незаконным контентом, заблокировав всего за один день 15 февраля более 200 тысяч групп и каналов. Указанный показатель стал максимальным значением с 23 января.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу невыполнения Telegram предписаний российских властей. Было бы лучше, если бы эта компания и другие сервисы, подпадающие под ограничения, этим предписаниям следовали, подчеркнул пресс-секретарь президента.