Дроботенко показал, как выглядит юмористка Рожкова, страдающая циррозом печени

Известной юмористке, звезде "Аншлага" Светлане Рожковой исполнился 61 год. По такому случаю одним из первых ее поздравил коллега Сергей Дроботенко.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" популярный артист опубликовал фотографию, на которой запечатлен в обществе дам, одной из них и оказалась именинница. В скромном платке и черной неприметной футболке Светлана Рожкова предстала перед публикой.

"Дорогая, что такое 61-й год в жизни нашей страны? Это полет Гагарина в космос. Желаю, чтоб и твой 61-й год, который сегодня начался, вынес тебя на космическую орбиту. С днем рождения, космос! Поехали!" - оптимистично написал Сергей Дроботенко.

Отметим, что Светлана Рожкова продолжает работать несмотря на диагноз цирроз печени, который ей поставили несколько лет назад. Болезнь никак не связана со злоупотреблением алкоголя. Дело в том, что недуг появился на фоне аутоимунного заболевания.

Причем поначалу медики были настроены пессимистично. Они давали Светлане Рожковой неутешительные прогнозы, отмечая, что жить ей осталось недолго. Однако артистке удалось остановить развитие недуга. Она даже продолжает выступать.

