Чередующиеся дожди с морозами на купянском направлении стали "ледяным адом" для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали во вторник, 17 февраля, в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство, по ночам в этой местности температура опускается до шести градусов ниже нуля — этого вполне достаточно для промерзания или обморожения в мокрой одежде.

ВСУ несут значительные санитарные потери, проводя ночи в окопах под открытым небом и блиндажах без обогрева и горячего питания. Попытки развести костры пресекаются российскими военнослужащими, выявленные позиции врага уничтожаются.

Судя по данным радиоперехватов, до 30% украинских военных выбывают из строя из-за обморожений, причем эвакуировать их в тыл не представляется возможным, цитирует сообщение Минобороны "Москва24".

Ранее в Соединенных Штатах раскрыли чудовищную правду о потерях ВСУ. В призывных подразделениях наблюдаются крайне высокие показатели потерь, достигающие 80-90%. Ситуация с личным составом, несмотря на драконовские приемы насильственной мобилизации на Украине, остается катастрофической.

При этом российские войска захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу. За минувший год российскими Вооруженными силами освобождено более 300 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 6300 квадратных километров территории, а за все время СВО освобождено около 94 тысяч квадратных километров.