Роскомнадзор высказался о блокировке Telegram с 1 апреля

Роскомнадзор отреагировал на публикации о том, что Telegram будет окончательно заблокирован на территории России с 1 апреля. Соответствующая информация появилась в интернете во вторник, 17 февраля.

Как заявили в пресс-службе регулятора, Роскомнадзору нечего добавить к уже опубликованной информации по этому вопросу, сообщает РБК.

Ведомство повторило свой недавний комментарий о блокировке Telegram, который давало после заявления главы думского комитета по информационной политике Сергея Боярского про контакты с руководством мессенджера. Подтверждать или опровергать новую информацию по существу Роскомнадзор не стал.

Ранее в Госдуме предложили поправки в законодательство, предусматривающие бессрочный мораторий на блокировку в России социальных сетей и мессенджеров. Политики мотивировали это необходимостью "способствовать ослаблению общественного раздражения из-за ограничения цифровых прав граждан".