Российские военные за минувшие сутки нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - заявили военные.

Прошедшие атаки стали ответом на террористические удары киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.

Ранее сообщалось, что ВСУ провалили несколько контратак в Харьковской и Сумской областях. Все вражеские штурмовые группы уничтожены. ВС России продолжают успешно решать вопрос о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.