Лауреатов премии в области обеспечения безопасности наградили в мэрии Москвы

Мраморный зал столичной мэрии напоминает оперативный штаб. Здесь люди самых разных специальностей — от оперативников уголовного розыска до инженеров, которые стали лауреатами премии города Москвы в области обеспечения безопасности. Награды вручил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

Указом мэра Москвы отмечены 27 лауреатов. Их работа порой невидима для горожан. Они расследуют сложнейшие дела и внедряют цифровые технологии, чтобы Москва оставалась одним из самых безопасных мегаполисов мира.

За плечами Ираклия Орлова 13 лет службы. Путь от следователя до руководителя.

"В трудных условиях столичного мегаполиса следователи Следственного комитета ежедневно принимают важные, ответственные решения по защите прав и законных интересов общества и граждан. Искренне благодарим аппарат мэра, правительство Москвы", - рассказывает он.

Благодаря слаженной работе структур и информационным технологиям большинство преступлений раскрываются по горячим следам. Работа в условиях огромного мегаполиса — это ежедневный вызов, на который приятно отвечать даже девушкам.

"На службе почти 9 лет. Интерес к работе подогревается тем, что каждое новое дело – это, можно сказать, как новая глава книги. В данный момент книга не дочитана, то есть есть к чему стремиться, есть что расследовать и есть в чем развиваться. Собственно говоря, основная цель нашей профессии – помогать людям, помогать восстанавливать нарушенные права и интересы граждан и государства", - говорит Валерия Башаева, следователь по особо важным делам первого следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления Следственного комитета по городу Москве.

Сейчас они - элита силовых структур. Для многих лауреатов профессия была мечтой детства.

"Служу на протяжении 8 лет. Служба нелегкая, но в любом случае есть определенные плюсы. Это был добровольный выбор. С детства был интерес определенный к следствию, к юридической направленности, к специфике", - рассказал Тимур Богатырев, старший следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета по городу Москве.

В числе лауреатов - сотрудники полиции, Следственного комитета, Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказания. Для них награды от города - подтверждение того, что труд каждого из них делает жизнь в столице спокойнее и безопаснее.