Грабитель в черном напал на ювелирный магазин в Москве

Драгоценности почти на два миллиона рублей украл мужчина из ювелирного магазина на востоке столицы. Грабитель в черном зашел в салон с украшениями, выгнал на улицу продавщицу и принялся разбивать витрины.

Выкорчевав стекло, мужчина стал срывать с подложек украшения и складывать к себе в сумку. Действовал злоумышленник торопливо, однако скрыться не успел: полицейские задержали вора и вернули драгоценности. Оказалось, что мужчина – опытный рецидивист, который в этот раз не успел даже продать награбленное.