Несмотря на суровую погоду, Манежная площадь полна гостей. Здесь, в самом центре Москвы, можно перенестись в Поднебесную и почувствовать атмосферу Китайского Нового года. Его главное название - Чуньцзе - Праздник весны, поэтому его можно сравнить с Масленицей, которую уже начали праздновать в России. А здесь можно почувствовать: у нас действительно много общего.

Сотни красных фонарей, змеи, драконы и, конечно, символ года - огненная красная лошадь. Отметить праздник вместе сюда приехали жители разных городов России и Китая.

Сувениры, фотозоны и национальные угощения. Вот - китайский шашлык. Среди гостей - герои китайской истории и мифологии. Уличный театр - одна из традиций праздника. А на сцене оживают сказки Поднебесной в исполнении народных коллективов. Китайский Новый год в Москве встречают уже в третий раз.

"Это прекрасная наша тоже традиция - быть гостеприимными, и показывать и всему миру, и подрастающим поколениям то, как можно и нужно дружить", - отметила Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ.

"Я думаю, что эти меры - для укрепления традиционной дружбы между нашими народами и эта дружба будет передаваться из поколения в поколение. Зима очень холодная, но приветствие в Москве очень теплое и мероприятие горячее!" – сказал Чжан Ханьхуэй, чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в РФ.

Китайский Новый год в Москве будут отмечать до 1 марта - на 60 площадках. На Болотной площади - сувениры и символы праздника от локальных брендов, мастер-классы по искусству каллиграфии и созданию китайских фонариков. В оранжереях Аптекарского огорода - волшебное оформление и зимние растения из Китая - здесь историю праздника расскажут на языке природы. А этот поезд московского метро мгновенно перенесёт в Поднебесную.

Узнать все о подготовке, традициях и этапах празднования можно на выставке в Музее Москвы, подготовленной совместно со Столичным музеем Китая.

"Россия и Китай, являясь данными соседями, очень интересуются и подпитываются культурой друг друга. Исследователи 100 лет назад ездили в Китай и находили там свой материал для изучения и для вдохновения. Одним из героев выставки, например, является наш знаменитый кукольник Сергей Образцов", - рассказала Анна Трапкова, генеральный директор Музея Москвы.

Здесь и перчаточные куклы, и марионетки, театр теней и китайская опера. История 12 зодиакальных животных, рецепт традиционной каши Лаба из 18 ингредиентов, и новогодние картины няньхуа, за которыми кураторы выставки отправились в новую экспедицию в Китай. Всё это - зашифрованные благопожелания.

"Зритель может увидеть старые образцы, например, XVIII-XIX века, а также современные, традиция их исполнения не меняется, но при этом, например, меняется их содержание, да, и вот у нас один из листов посвящен тому, что он желает новых гаджетов в новом году", - сказала Ксения Гусева, искусствовед, старший научный сотрудник Музея Москвы, куратор выставки.

Китайский Новый год в Москве тоже становится традицией. А в это же время в Поднебесной - уже в третий раз - отпразднуют русскую масленицу.