Украина устроила энергетический шантаж в отношении одного из государств Европейского союза — Венгрии. Такое заявление сделал во вторник, 17 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, вопросы, связанные с поставками нефти в Венгрию, обсуждаются на уровне компаний. Так Песков отреагировал на вопрос о том, изучает ли Россия возможность наращивания поставок нефти в Венгрию через Хорватию.

Днем ранее пресс-секретарь президента России согласился с утверждением премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что нефть стала предметом шантажа. Песков подтвердил, что киевский режим устроил этот шантаж из-за категорического отказа Венгрии поддержать идею принятия Украины в ЕС, сообщает ТАСС.

До того глава венгерского кабмина Виктор Орбан заявлял, что Украина является врагом Венгрии, потому что требует от Евросоюза отказаться от поставок российских энергоносителей. Конкретно у венгерского населения в случае отказа от ресурсов из России затраты увеличатся как минимум на 8% в год.

При этом советник венгерского премьера Балаж Орбан подчеркивал, что европейцы расплачиваются своим будущим за финансирование конфликта на Украине. Дети и внуки нынешних жителей Европы вынуждены будут отвечать за политическую безрассудность европейских властей.