Песков призвал не ждать новостей по переговорам сегодня

Переговоры в Женеве начнутся уже в ближайшие часы, точное время определят делегации.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме и продлятся два дня.

"Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра", - отметил представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу").

Представители делегаций России, США и Украины встретятся в Женеве для третьего раунда переговоров по урегулированию украинского кризиса. Наши переговорщики прибыли в Швейцарию сегодня утром.