В Госдуме назвали шуткой слухи о блокировке Telegram к 1 апреля

Полной блокировки Telegram к 1 апреля, вопреки сообщениям неких источников, не произойдет. В этом заверил во вторник, 17 февраля, зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Как предположил политик, в этих анонимных сообщениях про блокировку Telegram "дата 1 апреля выбрана немножко с юмористической задачей, так как 1 апреля – это день юмора".

Назвав соответствующие публикации шуткой, Свинцов, тем не менее, допустил, что "определенные дополнительные ограничения к Telegram к этой дате могут быть применены", хотя и без окончательной блокировки, сообщает "Подъем".

За неделю до этого заместитель главы думского комитета по информационной политике Александр Ющенко заявил, что в рамках профильного комитета вопрос замедления и блокировки Telegram не обсуждали. Парламентарий уточнял, что Роскомнадзор может начать блокировку, если к мессенджеру возникнут претензии "по законодательной базе".

При этом вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков призвал "действовать на опережение", чтобы не допустить блокировку Telegram, а также предложил подписать открытое письмо к создателю мессенджера Павлу Дурову с призывом открыть представительство Telegram в России.