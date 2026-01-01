"Это конец": Анна Ардова все, что было, отдала за унитазы

Анна Ардова считается одной из самых востребованных актрис. Она не только снимается в кино и играет на театральной сцене, но еще и является художественным руководителем мастерской на факультете новых направлений сценических искусств ГИТИС.

Однако бывают случаи, когда даже в ее плотном рабочем графике возникают непредвиденные пробелы и паузы. Ардова не скрывает, что, как и любой человек, очень переживает, если вдруг нет работы. "Наша профессия такая, что деньги то есть, то их нет… Но нужны-то они всегда. И когда съемок нет, ты сидишь и думаешь: "Ну все, Аня, это конец. Больше вообще никуда не позовут", - призналась Ардова.

Актриса рассказала, что ремонтирует дачу и заказала мебель. Она планировала расплатиться за нее деньгами от съемок. Вот только в последний момент эти съемки перенесли, и актриса гонорар не получила.

"Все, что у меня было, я отдала за унитазы. Звоню сыну: "Займи матери, а! Я все отдам!" А он мне: "Мам, ну ладно тебе, я тебе подарю эту мебель". Я ревела, конечно… Звонила сестре, слезами захлебывалась, что такого сына вырастила, который в 24 года не только свою семью содержит, но и маме помочь может", - поведала актриса lady.mail.ru.

Кстати, именно благодаря сыну Анна Ардова не так давно стала бабушкой. Во внучке Александре она души не чает. "Ой, это такой кайф, словами не передать. Безусловная любовь. Абсолютная! Счастье невероятное и невозможное просто", - призналась артистка.

