В Британии хотят создать собственную платежную систему

Руководители ведущих британских банков обсудят разработку собственной платёжной системы из-за охлаждения отношений с Соединёнными Штатами. Как отмечает издание Guardian, финансисты опасаются, что Вашингтон может в любой момент лишить королевство трансграничных денежных переводов, отключив банки от американских систем Visa и Mastercard.

Таким образом США отбросят Лондон обратно в 50-ые, когда основные расчёты вели с помощью наличных средств. Встреча финансистов пройдёт в четверг. А новую систему могут запустить к 2030 году.

Опасения Соединённого королевства разделяют и в ЕС. Ранее глава консорциума European Payments Initiative заявила, что Брюсселю нужно в срочном порядке сократить зависимость от американских платёжных систем. На них приходится почти две трети всех операций по банковским картам в еврозоне.