Устроившим стрельбу на хоккейном матче в Род-Айленде оказался трансгендер

Трагедия в американском штате Род-Айленд. По меньшей мере три человека погибли, еще трое госпитализированы в критическом состоянии в результате стрельбы во время школьного хоккейного матча в городе Потакет.

Момент, когда преступник открыл огонь, запечатлела видеокамера. На записи слышны звуки выстрелов, игроки и зрители в панике пытаются покинуть ледовую арену.

По данным полиции, подозреваемый убил свою жену и её брата, а потом покончил с собой. Стрелком оказался отец одного из хоккеистов - 56-летний трансгендер Роберт Дорган. Сам себя он называл Робертой. Активный сторонник запрещенного в нашей стране движения ЛГБТ*, Дорган, по словам родственников, имел серьезные проблемы с психикой. Тем не менее, это не помешало ему несколько лет назад провести операцию по смене пола.

* движение, признанное экстремистским и запрещенное в России