Лукашенко предложил способ напугать Запад за санкции: "Объединимся и договоримся"

Если государства, пострадавшие от санкционной политики коллективного Запада, объединятся, они смогут дать ощутимый ответ авторам рестрикций. Такое мнение высказал во вторник, 17 февраля, президент Беларуси Александр Лукашенко.

Политик уточнил, что Министерство иностранных дел России обратилось к нему как к председателю Высшего государственного совета Союзного государства, чтобы "мы рассмотрели вопрос и как-то все, кто под санкциями, объединились".

Примкнуть к этой инициативе "уговорили еще и Китай", хотя "уговаривать его не надо — он понимает, что следующим будет он", рассказал белорусский лидер.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, к настоящему времени под прямыми санкциями оказалось около 50 стран мира, а вторичный эффект затронул еще больше, поэтому нужно, чтобы мы "объединились и показали свою силу и мощь". Тогда "испугаются те, кто ввели против нас санкции", цитирует политика БелТА.

Ранее Лукашенко отмечал, что страны Запада, которые сначала ввели множество рестрикций, теперь уже докатились до воровства. Речь идет о золотовалютных резервах России и Беларуси. Европейцы, по словам белорусского лидера, дошли до того, что начали без зазрения совести брать эти деньги и, как свои собственные, направлять туда, куда считают нужным.

Кроме того, Александр Лукашенко отмечал безуспешность попыток западных стран воплотить в жизнь свой план по удушению санкциями России и Беларуси. Политик объяснил это тем, что бывшие члены СССР после распада Союза сделали ставку на сохранение нажитого — и "оно пригодилось".