Таможенники нашли радиоактивные бусины в посылке из Китая

В Казани сотрудники таможенной службы пресекли ввоз в страну радиоактивных украшений из Китая. В ходе досмотра двух посылок специалисты ФТС обнаружили 30 килограммов декоративных бусин, уровень опасного излучения от которых превышал допустимую норму более чем в 15 раз.

Груз был адресован покупательнице из Санкт - Петербурга. Согласно сопроводительным документам, отправитель декларировал содержимое как изделия из стекла. Спектрометрический анализ подтвердил в товаре наличие радиоактивного изотопа - торий 232. Опасные посылки вернули отправителю.