Москва столкнулась с последствиями циклона "Вивиан"

Мороз, ветер и злой снегопад! В Москве продолжают убирать последствия того, что натворил за минувшие сутки балканский циклон с нежным именем "Вивиан".

Сегодня, глядя на яркое солнце на безмятежном небе, и не верится, что ещё недавно в городе бушевала стихия. За день февраль выполнил половину нормы по осадкам в столичном регионе. Даже сильный ветер до 17 метров в секунду не мог разогнать тучи, полные снега.

Хуже всего было Черустях - там выпало до 20 миллиметров осадков. А вот центру Москвы, а также МГУ повезло: там намело почти вдвое меньше. Коммунальщики вышли на сплошное прометание ещё ночью. Заносы продолжают убирать и сейчас, уделяя особое внимание не только ключевым магистралям, но и пешеходным зонам, остановкам, подходам к метро и МЦК, а также больницам, школам, детским садам. Это далеко не последний снегопад недели: к выходным нам обещают новые сугробы.