Актриса Мария Берсенева показала подросшую дочку

У популярной актрисы, звезды сериала "Маргоша" Марии Берсеневой двое детей: сын Никита и дочь Маруся. Недавно девочке исполнилось три года. По такому случаю звезда сериала "Маргоша" организовала для именинницы грандиозный праздник и лишь сейчас поделилась кадрами с мероприятия на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Мечты сбываются! Мы сами их творим! С днем рождения, еще раз, Марусенька! Моя вселенная! Моя харАктерная козерожка! Моя "малышка с перчинкой"! Папино сердце! Мамина душа! Мы о тебе мечтали! И ты превзошла все наши ожидания! Будь здорова и счастлива! Мы с папой очень сильно любим тебя!" - обратилась к любимой наследнице Мария Берсенева.

Комментаторы в Сети рассыпались в комплиментах и поздравлениях. По их мнению, Маруся растет настоящей красавицей, как мать. Многие интернет-пользователи до сих пор гадают, кто же является отцом ребенка, ведь сама Берсенева имени возлюбленного не афиширует.

Напомним, что новость о второй беременности артистки стала сенсацией. Мария до последнего не сообщала, о том, что ждет ребенка. Во время беременности она снималась, поэтому буквально на глазах всей группы менялась ее фигура.

За время беременности набрала 22 килограмма. Однако она совершенно не переживала из-за веса, ела все и с удовольствием, ни в чем себе не отказывая. В форму Берсенева вернулась небыстро, но и не ставила себе цели в кратчайшие сроки скинуть лишние кило. В результате Мария скинула 28 килограммов - стала весить меньше, чем до родов.

