Морозы до 23 градусов в Москве сменятся метелями и снегопадами

Температура воздуха в Москве в ночь на среду, 18 февраля, понизится до минус 18-20 градусов, местами — до минус 23 градусов. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.

Метеорологи уточнили, что прогнозируется облачная погода с прояснениями и восточным ветром до 10 метров в секунду, местами вероятен небольшой снег и гололедица.

При этом главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что снегопад и сильная метель вернутся в Москву после солнечных и морозных дней: южный циклон принесет новые осадки, местами — сильную метель и заносы на дорогах, зато обеспечит и ослабление морозов.

Между тем в Черноземье и прилегающих регионах Центральной России столбики термометров упадут почти на 20 градусов из-за вторжения холодных воздушных масс с севера. Ситуацию усугубят порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает РИА Новости.

Между тем активный балканский циклон, засыпавший снегом большинство центральных областей Европейской России, принес на юг страны массы хорошо прогретого воздуха и, как следствие, рекордное для февраля тепло.

Метеоролог Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале, что 16 февраля в Ставрополе максимальное значение температуры составило 21,2 градуса, в Кисловодске — 24 градуса. В дагестанском селе Ахты воздух прогрелся до плюс 25,2 градуса, в во Владикавказе — до 26,2 градуса, что составляет новый абсолютный максимум февраля.