Предъявлено обвинение хозяйке пансионата "Дом Пенино" в Новой Москве

Следственный комитет предъявил обвинение хозяйке частного пансионата "Дом Пенино" в Новой Москве.

Учредительницей интерната оказалась 68-летняя уроженка Казахстана. Женщина незаконно организовала бизнес и содержала постояльцев в ужасных условиях.

Предварительное расследование выявило, что еду готовили из просроченных продуктов, в туалетах проросли плесень и грибок, а общую посуду не дезинфицировали. Это лишь малый перечень нарушений, которые спровоцировали эпидемию пневмонии.

Напомним, что в начале февраля в "Доме Пенино" была вспышка инфекции, из-за которой было госпитализировано 26 пенсионеров, трое скончались. Сейчас хозяйку пансионата заключили под домашний арест.