Экс-главком США в Европе: НАТО может нейтрализовать Калининград за 24 часа

В случае вооруженного конфликта между Россией и НАТО альянс сумел бы нейтрализовать российские силы в Калининградском области в первые 24 часа. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Военный эксперт заявил в интервью Die Welt, что "Калининград был бы выведен из строя в первые 24 часа", причем не за счет введения туда натовских сухопутных войск — речь идет о применении "кинетических и некинетических средств воздействия".

Ходжес заверил, что НАТО располагает "точной картиной" сил авиации и флота, дальнобойных средств поражения и сил противовоздушной обороны в Калининградской области. Экс-главком заявил, что члены Североатлантического альянса в Европе способны причинить существенный ущерб российскому анклаву даже без помощи США.

Ранее начальник Штаба обороны Войска Литовского Гедрюс Пременецкас пригрозил России потерей Калининградской области в случае вооруженного конфликта с НАТО. Контр-адмирал заявил, что имеющихся в наличии ВС Литвы сил — 17 тысяч человек в мирное время и 58 тысяч после немедленной мобилизации — хватит, чтобы сдержать ограниченный контингент ВС России в регионе.

Однако американский военный аналитик и бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер предостерег Запад от агрессии в отношении Калининграда. В ответ на угрозы командующего сухопутными войсками НАТО генерала Кристофера Донахью эксперт предупредил, что натовский командир будет мертв уже через час после нанесения силами альянса удара по Калининграду — ВС России попросту уничтожат его командный пункт.