Глава Ингушетии доложил Путину о развитии республики

Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с главой Ингушетии. Махмуд Али Калиматов доложил президенту о социально - экономическом развитии республики.

Так, в регионе реализуют несколько масштабных инвестпроектов - среди них предприятие по производству сжиженного газа, завод очистных сооружений, логистический центр, IT - академия. Ведется строительство нового аэропорта.

Для привлечения крупного бизнеса, власти полностью обеспечивают промплощадки. Активно решается в Ингушетии вопрос с недостроями. По словам Калиматова, проблема устранена на 75 процентов. Особое внимание уделили вопросам поддержки бойцов СВО.

Путин: В целом на что хотели бы особо обратить внимание?

Калиматов: Особое внимание СВО. Очень серьёзно мы относимся, стараемся всё сделать, поставляем туда гуманитарную помощь, технику. Что можем – полностью обеспечиваем. И у нас 503-й полк и ребята из 42-й дивизии, которая дислоцируется в другом субъекте. И я обязал всех глав районов, всех – поехали по домам, к родителям, у которых беда.

Путин: Семьи должны быть постоянно под вашим личным контролем.

Калиматов: Все чиновники поехали. Я сам выезжаю, с ними встречаюсь.

Путин: Правильно. Эта работа должна быть налажена системно.