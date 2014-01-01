Джанабаева выставила фото с Меладзе и опозорилась

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева сейчас живут в Испании. Певец зарабатывает на жизнь гастролями. Артист колесит по городам и странам.

В это время его супруга развивается в качестве блогера. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Альбина часто выкладывает забавные видео и фотографии, на многих из них запечатлены ее близкие.

Вот и на сей раз Джанабаева решила опубликовать две фотографии с Меладзе в рублике "Было - стало". Вот только архивная фотография Альбины и Валерия понравилась не всем пользователям Сети.

Многие припомнили, что еще "20 лет назад" Меладзе состоял в браке с другой женщиной. Этим снимком, сделали вывод комментаторы, Альбина как бы дала понять, что певец крутил интрижку на стороне, пока дома его ждала семья.

В результате разразился скандал, а Джанабаеву еще и назвали разлучницей. Не секрет, что к эффектной артистке Валерий Меладзе ушел в 2014 году в результате развода. Как впоследствии признавалась сама Ирина, она узнала об измене, лишь когда Альбина родила от певца сына. Напомним, что у Джанабаевой и Меладзе трое детей: сыновья Константин и Лука и дочь Агата. В свою очередь, от Ирины у артиста дочери Инга, София и Арина.

