Сотовых операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ

Государственная дума приняла во вторник, 17 февраля, поправки в законодательство, предусматривающие обязанность операторов отключать связь по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Корректировки в федеральный закон "О связи" закрепляют обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг при поступлении запроса от ФСБ "в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности".

При этом операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если отключение сети будет связано с соответствующим требованием спецслужбы, пишет "Коммерсантъ".

Ранее в Госдуме призвал граждан порадоваться отключениям мобильного интернета в новогодние праздники из соображений безопасности. Зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что это даст возможность отдохнуть "от бесконечного просмотра ненужных роликов".

При этом в России установили "период охлаждения" в отношении sim-карт, ввезенных в нашу страну из-за рубежа. В Министерстве цифрового развития пояснили, что для борьбы с украинскими беспилотниками мобильный интернет и SMS на такой "симке" будут временно блокироваться. Восстановить доступ ко всем услугам можно в любой момент, пройдя авторизацию или позвонив в кол-центр.