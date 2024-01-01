Минпросвещения опровергло фейк про новый урок "Обучение служением"

Реализация программы для российских школьников "Обучение служением. Первые" предусмотрена в рамках внеурочной деятельности — речь не идет о введении нового обязательного урока. Об этом рассказали во вторник, 17 февраля, в Министерстве просвещения России.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения намерено внедрить программу "Обучение служением. Первые" в обязательный школьный предмет "Индивидуальный проект" для учеников 10-11 классов. Предполагается, что старшеклассники смогут "попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению".

В Telegram-канале "Обучение служением. Первые" уточнялось, что эта просветительская программа с 2024 года в пилотном режиме воплощалась как внеурочная деятельность в 1612 школах 30 регионов России. С учебного года 2026/2027 эта программа по выбору образовательной организации станет частью учебного процесса и будет учитываться в аттестате о среднем общем образовании.

В Минпросвещения подчеркнули, что программа "Обучение служением. Первые" может быть реализована в рамках внеурочной деятельности по решению школы в форме индивидуального проекта, сообщает "Интерфакс".

Ранее в России предлагали ввести новый внеклассный урок, посвященный матерям. На таких уроках ученики могли бы рассказывать истории о своих мамах, показывать фотографии, раскрывать их с необычных сторон, чтобы "развивать у детей гордость за своих мам".