Врачи Клиники доктора Рошаля провели уникальную операцию подростку

Расул словно заново учится ходить. Путь и с помощью ходунков, но это уже большая победа. Значит, операция прошла успешно. А начиналось все как обычная мигрень.

КТ и МРТ дали возможность понять, откуда идёт проблема. Обычно в этом случае опухоль сразу бьет по ногам - слабость и боли. В этом случае поставить верный диагноз было очень сложно.

"Ребенок поступил к нам практически без симптоматики, случайная находка. На МРТ была обнаружена небольшая киста в шейном отделе спинного мозга. Но эта киста заставила сделать дальнейшее исследование МРТ спинного мозга, а уже на нижнегрудном уровне была выявлена интрамедуллярная, то есть находящаяся внутри спинного мозга опухоль на нескольких сегментах", - рассказал Дмитрий Копачев, заведующий нейрохирургическим отделением Клиники доктора Рошаля.

И она росла, надавливая на структуры спинного мозга. Сирингомиелия прогрессирует медленно. Но приводит к необратимым последствиям. Киста оказалась протяженной и была тесно связана с нормальной нервной тканью, которая обеспечивает движение ног и контроль тазовых функций. То есть в любой момент ноги подростка могли отказать.

Операция была неизбежна. Во время нее врачи Клиники доктора Рошаля убрали часть костных элементов позвоночника. А дальше тонкими микроинструментами отделили плотную опухоль от нежных структур спинного мозга. Ювелирная работа проходила под большим увеличением и нейромониторингом, когда медикам приходится стимулировать небольшим электрическим током ткани спинного мозга, чтобы понимать, что можно удалять, а что нет. Операция длилась 6 часов.

И вот спустя месяц парень уже на ногах. Пусть пока и неуверенно - ступеньки и лестницы даются с трудом. Хирургам удалось даже восстановить целостность позвоночника, а значит впоследствии не разовьется деформация. Хорошей новостью стало и то, что опухоль оказалась доброкачественной. То есть рецидива не будет, а значит лучевая или химиотерапия не нужны. Но впереди серьезная реабилитация.