Захарова жестко прошлась по полякам в ответ на требование репараций

Россия может предложить Польше вместо репараций нечто поинтереснее. Заявление такого содержания сделала во вторник, 17 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Спикер ведомства отреагировала на публикации о подготовке официальной Варшавой иска к Москве с требованием компенсировать годы "советского господства", сообщает РБК.

Как заявила Захарова, "в качестве репарации можем предоставить ссылку на видео оперы "Иван Сусанин", подразумевая подвиг костромского крестьянина — он не подчинился требованиям польско-литовских интервентов указать им путь к юному царю Михаилу Романову и завел врагов в чащу на смерть, понимая, что и сам будет убит.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник напомнил, что в годы Второй мировой войны "польские генералы прославились тем, что за месяц сдали немцам страну", а затем "с удовольствием воспользовались победами Красной армии, когда она освободила для их страны земли".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в январе 1945 года жители Варшавы встречали советские войска с цветами и со слезами на глазах, а "наш народ, сам голодая, отправлял продукты питания, чтобы помочь Польше". При этом высказывания польских властей о якобы вине СССР в начале Второй мировой войны реабилитируют фашизм и оскорбляют память наших дедов и прадедов.