На Украине опровергли сообщения о секретной эскадрилье F-16

Публикация французского издания Intelligence Online о создании на Украине секретной эскадрильи F-16, состоящей из украинских, американских и голландских пилотов, не соответствует действительности. Американские многофункциональные истребители, используемые ВСУ, пилотируют исключительно украинцы, утверждает начальник управления коммуникаций воздушных сил украинских войск полковник Юрий Игнат.

Днем ранее французское издание сообщило, что часть истребителей F-16 на Украине управляется пилотами-иностранцами. Авторы публикации утверждали, что в ВСУ сформирована эскадрилья, состоящая из американских и нидерландских ветеранов – участников операций на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Игнат публикацию высмеял. Он прикрепил к записи кадр с Томом Крузом за штурвалом самолета из фильма "Топ Ган: Мэверик". Полковник заявил, что утром 17 февраля на американских истребителях провели очередные вылеты украинские пилоты.