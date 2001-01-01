Принц Уильям о разрыве отношений с Кейт Миддлтон: "Теперь она свободна"

Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились в 2001 году во время учебы в университете в Шотландии. Они были вместе почти пять лет, прежде чем в 2007 году внук Елизаветы II расстался с Кэтрин.

О том, что тогда произошло, рассказал в своей книге "Уильям и Кейт" королевский редактор газеты Mirror Расселл Майерс. По словам биографа, принц поручил Кларенс-хаусу публично подтвердить новость о том, что они с Кэтрин больше не вместе. Уильям сказал одному из придворных: "По крайней мере, теперь она свободна".

Майерс считает, что это был самый значимый момент в жизни принца со времени смерти его матери. "Уильям испытывал сильное беспокойство и тревогу из-за того, что в реальном мире означают отношения с ним. Внимание общественности, постоянное давление и ожидания. Принц считал, что именно из-за этого от него ушла Джекка Крейг. Уильям задавался вопросом, правильно ли поступает — ради Кэтрин или ради самого себя", — пишет Расселл.

Однако публично Уильям совсем иначе комментировал события 2007 года. Во время помолвочного интервью телеканалу ITV в 2010 году принц объяснил причины разрыва.

"Мы оба были очень молоды. Это было в университете, мы оба, можно сказать, искали себя и были разными по характеру. Мы пытались найти собственный путь и взрослели. Нам просто нужно было немного пространства и времени, и в итоге все вышло к лучшему", — сказал тогда сын Карла III.