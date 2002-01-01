В семье пропавшей певицы Маши Алалыкиной семеро детей

Маша Алалыкина прославилась в 2002 году в составе группы "Фабрика" наравне с Сашей Савельевой, Ириной Тоневой и Сати Казановой. Маша считалась одной из самых талантливых певиц, ей пророчили блестящее будущее.

Однако вскоре после первых же гастролей артистка приняла решение оставить шоу-бизнес. Уже много лет о ней почти ничего неизвестно кроме того, что Маша Алалыкина приняла ислам, дважды выходила замуж и ведет крайне закрытый образ жизни.

Свежих фотографий Маши Алалыкиной, которой сейчас должно быть 42 года, в Сети нет, а если и есть, то вряд ли общественность ее сможет узнать. Тем не менее, "Светский хроник" уверяет, что в семье бывшей артистки семеро детей. Старшей дочери Кате от первого брака - 21 год, детям от второго брака - от четырех до 16 лет. Муж на четыре года старше Алалыкиной, живут они в Дагестане.

"Вы знаете, Маша Алалыкина - это самая главная и большая беда вот этой "Фабрики звезд", потому что она действительно была одной из самых талантливых. Эта девчонка просто завораживала одним присутствием, у нее действительно могла быть блестящая карьера. Мы, конечно, потеряли Машу", - говорил светский журналист Денис Сорокин.

