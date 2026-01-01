Роспотребнадзор распространил важное предупреждение о гриппе и ОРВИ

Количество заболевших гриппом в России значительно сократилось, однако актуальность профилактических мер остается прежней. Об этом предупреждает во вторник, 17 февраля, Роспотребнадзор.

Как уточняет пресс-служба ведомства, на седьмой неделе 2026 года рост заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается в 4,5% ­– зарегистрировано 775 тысяч случаев. При этом количество случаев гриппа составило 5,8 тысячи.

Продолжается снижение доли положительных находок вирусов гриппа, но в то же время фиксируется рост доли риновирусов, а количество случаев COVID-19 в седьмую неделю 2026 года достигло 6,4 тысячи – на 4,9% выше, чем на предшествовавшей неделе.

Роспотребнадзор подчеркивает важность базовых мер профилактики: чаще мыть руки с мылом, избегать людных мест и массовых мероприятий, использовать медицинские маски, а при появлении симптомов респираторного заболевания оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ранее академик Российской академии наук Геннадий Онищенко подтвердил, что в России наблюдается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями очень большой группы. Специалист призвал не ждать спада заболеваемости раньше марта-апреля, поскольку погодные условия располагают к распространению ОРВИ.

Между тем депутат Государственной думы, кандидат медицинских наук Алексей Куринный предложил "лучше дома отсидеться", если "позволяет это сделать ваше рабочее место и ваш работодатель". Он уточнил, что эта рекомендация уместна для регионов, в которых фиксировали эпидемический подъем заболеваемости гриппом.