Российская делегация прибыла на место переговоров по Украине

Российская делегация прибыла в отель InterContinental в Женеве. Здесь пройдут трехсторонние переговоров по Украине.

Делегация России прибыла на машинах с дипломатическими номерами, автомобили сопровождал эскорт полицейских, передает ТАСС. Информацию о прибытии делегации агентству также подтвердил источник.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Как ранее заявили в Кремле, ее состав был расширен, в Женеву прибыли около 20 человек. Также соодщалось, что президент Владимир Путин постоянно контактирует с переговорщиками и дает им инструкции.