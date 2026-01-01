Володин предупредил, кому из многодетных перестанут платить ежемесячное пособие

Государственная дума приняла во вторник, 17 февраля, поправки в законодательство, касающиеся выплаты ежемесячного пособия многодетным семьям. Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Как пояснил политик в своем Telegram-канале, к получателям этой меры поддержки установлено новое требование — необходимо прожить в России не менее пяти лет в статусе российского гражданина, чтобы приобрести право на пособие в связи с рождением и воспитанием детей.

Наряду с этим предусмотрено сохранение ежемесячного пособия многодетным семьям, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%.

Володин подчеркнул, что поправки распространятся в беззаявительном порядке с начала 2026 года на всех, кто получает указанную социальную выплату.

Ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов потребовал ограничить выплату пособий по беременности и родам мигрантам. Парламентарий подчеркивал, что такие пособия допустимо выплачивать мигрантам с разрешением на временное проживание или видом на жительство строго при наличии минимального страхового стажа от одного года.

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что идея решать демографическую проблему России за счет мигрантов абсурдна. Он отмечал, что нашему государству "не масса людей нужна — нам нужны полноценные граждане".