Делегация Великобритании заселилась в отель InterContinental в Женеве

Представители Великобритании разместились в отеле InterContinental в Женеве, где сегодня проходит трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине. Британцы надеются получить информацию по итогам переговоров, сообщил источник агентства РИА Новости.

Делегацию Великобритании в Женеве возглавляет советник по безопасности премьера Кира Стармера Джонатан Пауэлл. Отмечается, что британская делегация многочисленна.

Российскую делегацию на переговорах с США и Украиной возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Как ранее заявили в Кремле, ее состав был расширен, в Женеву прибыли около 20 человек.