В Женеве начались переговоры по украинскому урегулированию

Трехсторонние мирные переговоры с участием России, Украины и США начались в Женеве, пишет ТАСС.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Всего же в расширенный состав группы вошло около 20 человек.

Ожидается, что переговоры продолжатся и в среду, 18 февраля. Дмитрий Песков призвал во вторник новостей относительно процесса не ждать.

Госсекретарь США Марк Рубио ранее заявил, что американская сторона заинтересована в завершении конфликта на Украине и готова сделать для этого все, что в ее силах.