В Женеве начались переговоры по украинскому урегулированию

Трехсторонние мирные переговоры с участием России, Украины и США начались в Женеве, пишет ТАСС.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Всего же в расширенный состав группы вошло около 20 человек.
Ожидается, что переговоры продолжатся и в среду, 18 февраля. Дмитрий Песков призвал во вторник новостей относительно процесса не ждать.
Госсекретарь США Марк Рубио ранее заявил, что американская сторона заинтересована в завершении конфликта на Украине и готова сделать для этого все, что в ее силах.