Мария Голубкина стала паломницей: "Сижу в монастыре. Дом продала. Детей давно не видела"

Мария Голубкина пропала с экранов телевизоров. Оказывается, актриса больше не снимается в кино. Она сосредоточилась на театральной карьере, а в свободное от спектаклей время посещает святые места России.

"Сейчас нигде не снимаюсь. Меня приглашают. Но, по-моему, те, кто меня приглашает на пробы, не знают, кого они приглашают. Не знают меня. А когда я открываю сценарий, там такая лабуда, что дальше первой серии я не читаю", — призналась актриса.

Причем на откровение она решилась, находясь в Серафимо-Дивеевском монастыре. "Я в паломнической поездке. Это когда граждане, миряне приезжают в монастырь, так сказать, притекают к святыням. Сижу в монастыре и решила выйти в прямой эфир", — рассказала Мария на своей странице в соцсети.

В монастыре Голубкиной очень нравится, актриса отмечает "необыкновенно красивую" архитектуру и природу. А еще звезда кино полюбила монастырскую трапезу, говорит, что очень вкусно готовят и манную кашу на завтрак, и рыбу на обед. "Объелась с удовольствием. Здесь предлагают только спать и есть", — сообщила актриса.

Разоткровенничавшись с поклонниками в соцсети, Голубкина призналась, что продала свой загородный дом в Химках. Коттедж в 400 "квадратов" с участком 24 сотки несколько лет пустовал. Дом Мария купила еще в браке с Николаем Фоменко, а потом не захотела в нем жить. "Свой дом я, слава тебе Господи, наконец продала", — порадовалась Голубкина.

Не стала увиливать Мария и от вопросов о детях. Актриса призналась, что еще не стала бабушкой, и посетовала, что наследники ее не навещают. "Редко, очень редко вижу своих детей", — с горечью произнесла звезда кино.

