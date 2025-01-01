ФСБ задержала сотрудника силового ведомства за получение секретных сведений

Федеральная служба безопасности России задержала сотрудника силового ведомства в Смоленской области. Как сообщили в региональном УФСБ, силовик заключен под стражу по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.

По данным следствия, сотрудника подразделения одного из региональных силовых ведомств отстранили от исполнения служебных обязанностей. Однако он ввел в заблуждение своих коллег и в период с февраля по апрель 2025 года незаконно получил секретную информацию из области оперативно-розыскной деятельности.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет, передает РИА Новости.