Террорист-трансгендер расстрелял свою семью во время хоккейного матча в США

Камеры зафиксировали момент трагедии. На записи слышно более 10 выстрелов. Игроки в панике покидают лед. На бегу перемахивают через ограждение к зрительским трибунам. И обратно - когда понимают, что стреляют как раз отсюда. Огонь велся из-за скамьи запасных игроков одной из команд.

Выяснилось, что мишенью были члены семьи нападавшего. Бывшая жена, трое детей и другие родственники. Прежде чем убить себя, мужчина отправил двоих человек на тот свет и еще троих в реанимацию. Они в критическом состоянии. Имена жертв, как и мотивы преступника, полиция пока не сообщает. По предварительной информации, двое погибших - члены семьи убийцы. Его полиция опознала сразу. Это отец одного из игроков. 56-летний Роберт Дорган.

"Мы узнали, что этот человек использует женское имя Роберта, а также фамилию Эспозито. Но, опять же, все это будет подтверждено в ходе расследования, а что касается его статуса, это не имеет никакого отношения к расследованию", - заявила Тина Гонсалвес, начальник полиции Потакета.

Полиция пока не торопится связывать нападение с тем, что убийца был трансгендером (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено). У американских репортеров иное мнение: "Пресса тут же вынесла это в заголовки и растиражировала фото мужчины в платьях и с макияжем. Журналисты быстро раскопали, что Роберт Дорган перенес операцию по смене пола в 2020 году. Семья трансгендерный переход понять и простить не смогла".

И вот: "В 2020 году Роберт Дорган обратился в полицию и заявил, что тесть хочет выселить его из дома из-за операции по смене пола и использует оскорбительные выражения в отношении людей, совершивших трансгендерный переход. Примерно в то же время жена Доргана, Ронда, подала на развод. В качестве оснований для расторжения брака указала операцию по смене пола и нарциссическое расстройство личности".

Все эти годы Дорган яростно отстаивал права запрещенного в нашей стране ЛГБТ-сообщества. Накануне нападения на ледовую арену стал участникам перепалки в соцсетях. Под одним из постов оставил зловещий комментарий: "Продолжайте нас критиковать, но не удивляйтесь, почему мы сходим с ума". Специалисты уже давно ответили, почему это происходит. Неспроста после операций по смене пола рекомендуется гормональная терапия под наблюдением врача. Многие это игнорируют. А психиатры говорят: "Даже если мужчина себе одно отрежет, другое пришьет, он все равно не станет настоящей женщиной. И поэтому злится на общество".

"Неправильно выставленный диагноз может приводить к тому. что уровень агрессии возрастает. Желание сменить пол возникает при ряде заболеваний. При одном патологическом психическом расстройстве, тяжелом психическом расстройстве пациенты, желающие сменить пол, у них нарастает ненависть к человечеству, к людям, к государству, возрастает уровень агрессии", - отметила Ольга Бухановская, главный врач лечебно-реабилитационного научного центра "Феникс".

Пока у власти в США были демократы, операции по смене пола активно рекламировали и даже оплачивали из бюджета. Новая администрация Белого Дома предупредила: радужные времена прошли. Новый постпред США при ООН Майк Уолц, отжимаясь вместе с морпехами, наглядно показывает, какой должна быть армия. Придя к власти, 47-й президент начал зачищать вооруженные силы от трансгендеров. Запретил принимать их на военную службу. И в спорте мужчинам теперь нельзя состязаться с женщинами.

Люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией сначала вроде бы как ушли в оборону. Через соцсети массово призывали своих закупать оружие - якобы для того, чтобы защищаться от гомофобов. А теперь перешли в атаку. Трансгендерный терроризм. Термин, который возник как следствие массовых убийств, совершенных теми, кто сменил пол. Неспроста еще во время предвыборной гонки Трамп предлагал проверить именно эту категорию населения на агрессию.