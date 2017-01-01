Прикованная к инвалидному креслу дочь Баталова осталась сиротой и боится лишь одного: "Что будет, когда они выйдут?"

Мария Баталова потеряла отца в 2017 году, а 6 февраля похоронила мать. Теперь прикованная к инвалидному креслу дочь знаменитостей осталась совсем одна.

Гитана Аркадьевна перед смертью беспокоилась за дочь, она наказала знакомым присматривать за Машей. Дело в том, что после смерти Баталова его семья попала в грандиозный скандал. Леонтенко пришла на шоу Андрея Малахова и заявила, что они с дочкой Машей, страдающей ДЦП, стали жертвами чудовищного обмана. По словам артистки, Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, прикинувшись друзьями и помощниками, переписали на себя недвижимость и забрали деньги, которые Баталов оставил семье.

После долгих судебных разбирательств Гитана Аркадьевна смогла добиться, чтобы Цивина отправили в тюрьму, а Дрожжина получила условный срок. Но теперь Баталова опасается, что разгневанные супруги решат ей отомстить. 17 февраля будет рассматриваться вопрос об условно-досрочном освобождении Михаила, и Мария намерена лично выступить против его выхода на свободу. Юрист дочери артистов, Юлия Антонова, подчеркивает, что ее подзащитная ничего так сильно не боится, как возвращения "друзей" семьи.

"Это ее главный страх, что Дрожжина и Цивин после освобождения будут налаживать с ней отношения. Именно из-за этого Мария Баталова 17 февраля поедет в суд и будет до конца отстаивать себя. Она боится и очень сильно. И она при Гитане еще боялась, что будет, когда они выйдут. И поэтому для нее эта тема острая", — пояснила юрист.