Российский дрон уничтожил собравшихся в ресторане в Сумах офицеров ВСУ

Взрыв прогремел в Сумах. Российский беспилотник ударил по ресторану, где собирались офицеры ВСУ и иностранные наемники, сообщил Telegram-канал "Военкоры Русской Весны". Предполагают, что удар был нанесен во время сборища высокопоставленных офицеров противника.

Ранее сообщалось о взрыве в городе Конотопе в Сумской области. Он прогремел на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Артем Семенихин.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в большей части Сумской области. Также украинский телеканал "Общественное" сообщал о трех взрывах в административном центре Сумской области.