Украинская делегация на переговорах в Женеве раскололась на два крыла. Возникли разногласия по поводу подписания соглашения под руководством США, сообщили источники The Economist.

По данным издания, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесенный в списки террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что быстрое соглашение с Россией под эгидой Вашингтона будет выгоднее для Киева – он уверен, что окно возможностей может скоро закрыться. В то же время, другое крыло делегации, находящееся под влиянием идей экс-главы администрации Андрея Ермака, такой сценарий не устраивает.

Источник утверждает, что глава киевского режима пытается балансировать между двумя позициями, при этом сохранив собственное мнение о ходе переговоров. Как сообщил ране пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, диалог продолжается уже более часа, заявлений для прессы пока не будет. Встреча продолжится в среду.